Bamba Fall annonce ses retrouvailles avec Tanor Dieng

Le maire de la Médina va-t-il lâcher définitivement l’ex-édile de la mairie de Dakar, Khalifa Ababacar Sall et retourner chez son ancien « maître », Ousmane Tanor Dieng, par ailleurs, soutien de Macky Sall? Cette question trouvera réponse dans les prochains jours si l'on en croît à Bamba Fall qui annonce ses retrouvailles avec Tanor.



«J’ai rencontré le secrétaire général le (Sg » on a échangé, on a conclu que le passé est derrière nous et qu’ensemble nous allons reconstruire le parti afin qu’il soit le parti le plus accepté du Sénégal », informe Bamba Fall sur la Rfm.



Il poursuit : «On va voir les modalités et autres. Et, dans les jours à venir, on saura la suite de notre rencontre. Pour le moment, souligne-t-il, on se limite à cela».



Le désormais compagnon de Khalifa Sall précise toutefois, qu’il n’a jamais quitté le Parti socialiste, « j’ai toujours été dans le parti et j’y retournerai. Ensemble, nous allons montrer à tout le monde qu’on a le plus grand parti du Sénégal».



«Le seul problème que j’avais, renseigne-t-il, c’est que le parti socialiste doit obligatoirement participer à toutes les élections nationales, il doit toujours être à la tête d’une coalition et c’est possible. Je souhaite qu’on ait un candidat pour la présidentielle de 2024», conclut-il.