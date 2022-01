Bamba Fall officiellement déclaré vainqueur des Locales à Médina

Le ballotage lui était favorable et la Commission départementale de recensement des votes le confirme, ce jeudi lors d’une conférence de presse. Le candidat du Mouvement Gueum Sa Bopp, Bamba Fall, a été déclaré vainqueur de l’élection municipale à la ville de Médina.



En effet sur 49982 inscrits et 23945 votants, « Gueum Sa Bopp » récolte 9414 des voix et se présente au bureau municipal avec 34 conseillers issus de la liste majoritaire et 17 de la proportionnelle.



Benno Bokk Yakaar arrive deuxième avec 8356 voix et zéro conseillers pour la liste majoritaire et 15 pour la proportionnelle.



La coalition « Wallu » avec 911 voix et enfin « Yewwi » 4771 complète la liste.