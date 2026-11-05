Bargny : une tentative de départ clandestin dégénère en affrontement entre la police et des migrants

La police de Bargny a mis en échec une opération d'émigration irrégulière vers l'Espagne sur la plage de Ngouye Daga dans la nuit du 2 au 3 novembre 2026. Environ une centaine de candidats, déjà regroupés sur le rivage, ont opposé une violente résistance aux forces de l'ordre pour tenter de rejoindre leur embarcation. Les manifestants ont fait usage de jets de pierres pour empêcher les policiers de procéder à leur interpellation.



D’après Libération, les agents ont dû utiliser des grenades lacrymogènes pour rétablir le calme et disperser la foule. Cette intervention a abouti à l'arrestation de dix-sept individus, parmi lesquels deux hommes identifiés comme étant les capitaines de la pirogue. Les autorités ont également intercepté une charrette qui transportait le ravitaillement nécessaire au voyage, comprenant des vivres, de l'eau et du carburant.



Malgré le déploiement des renforts policiers, la pirogue a réussi à prendre le large vers la haute mer. Le navire transportait déjà à son bord plusieurs passagers qui avaient embarqué préalablement depuis la localité de Yenne. Une enquête a été officiellement ouverte par le parquet pour faire toute la lumière sur cette affaire.