Direct - Conférence de presse Patrick Vieira et la Qualif

Ce jeudi 5 novembre 2026, le sélectionneur national du Sénégal, Patrick Vieira, tient une conférence de presse pour dévoiler sa deuxième liste des Lions en vue de la double confrontation contre le Soudan (comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Pamoja 2027). Suivez, en direct, l’événement sur PressAfrik TV.

Charles KOSSONOU

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