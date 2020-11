Barthélemy Dias,Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna face à la presse cet après-midi

Barthélemy Dias, Ousmane Sonko et Guy Marius Sagna feront face à la presse, ce mercredi 4 novembre à 16 h au centre socio-culturel sacré-cœur (à coté de l'école IPG), a appris PressAfrik.



De quoi vont-ils parler ? Ils aborderont certainement les questions comme l''émigration clandestine et surtout le nouveau gouvernement de Macky qui suscite beaucoup de commentaires avec la nomination de Idrissa Seck au poste de président du Conseil économique social et environnemental (Cese)