Bayakh : un agriculteur tire sur un éleveur, tue sa vache et...

La tension est vive entre les éleveurs peuls de Bayakh (région de Thiès) et un cultivateur qui a blessé par balle l'un d'entre eux et tué une vache qui traînait aux abords de son champ.

Le président de la Commission élevage de la commune de Bambilor appelle les autorités à intervenir avant que l'irréparable ne se produise.

"Il est gravement atteint à la cuisse droite. En même temps il a tué une de ses vaches, alors qu'en tirant il était à l'intérieur de son champ, le troupeau au dehors. C'est qui dérangeant dans cette histoire-là, nous avons appris que c'est récidiviste. Il a tiré une personne mortellement", a-t-il déclaré sur la Rfm.



Les éleveurs en appellent à l'intervention du ministre l'Elevage et du ministre de l'Intérieur pour calmer la tension qui existe entre eux et les agriculteurs de cette localité.