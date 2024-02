Ben Cardin, Sénateur américain : « le retard de l’élection présidentielle au Sénégal place le pays sur une voie dangereuse… »

Le président de la commission sénatoriale des relations étrangères des Etats Unis s'est prononcé sur le report du scrutin. «Le retard de l'élection présidentielle au Sénégal place le pays sur une voie dangereuse vers la dictature et ne doit pas être toléré », a-t-il dit dénonçant «le mépris flagrant du président Macky Sall pour la constitution sénégalaise et son manque de respect pour le soutien du peuple sénégalais à la démocratie qui sapent des décennies de progrès depuis l'indépendance».



Selon lui, le président Sall doit annuler cette décision imprudente et veiller à ce que l'élection se tienne avant la fin de son mandat constitutionnel, rapporte Libération.