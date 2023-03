Benno Bokk Yaakar valide un 3e mandat de Macky Sall

En marge de la conférence, les membres de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) se sont prononcés sur la récente sortie du chef de l'État dans les colonnes de l’hebdomadaire français "L'Express" sur son éventuelle candidature en 2024. BBY tranche le débat et valide un troisième mandat de Macky Sall.



« Il faut retenir seulement deux choses s’agissant de la candidature. Aujourd’hui il y a le mandat et la candidature. On peut spéculer autant qu’on voudra, mais le mandat, dans sa nature sa durée et son régime, c’est une question technique. Elle a déjà eu un début de réponse par le Conseil constitutionnel », a confié Amadou Sall, membre de la coalition Benno Bokk Yaakar.



Selon lui, chacun peut donner son « point de vue et quand il y a une controverse de cette nature, il y a des règles desquelles dépend une solution ».



Pour Me Amadou Sall, ces « règles renvoient au Conseil constitutionnel, qui s’est réussi pour dire qu’il avait droit à un mandat. Nous sommes allés et les Sénégalais se sont exprimés ».



Par conséquent, poursuit-il, il ne faut pas qu’on fasse cette « confusion entre le mandat qui relève de la loi et du droit ; et la candidature qui est une question politique ».



« Et le Président Macky Sall rappelle du point de vue technique, du point de vue de la loi, du point de vue du droit positif comme de notre jurisprudence, du Conseil constitutionnel, il a droit à un troisième mandat de cinq ans », a précisé l’avocat.



Me Sall estime que la candidature reste un problème politique. « Quel que soit l’angle sous lequel on pose le problème de la candidature, ça reste un problème politique. Nous ne nous prononcerons pas, nous attendrons le principal intéressé, on verra bien s’il se présente ou s’il ne se présente pas ».



Répondant sur le rapport du département d’Etat américain sur les droits de l’homme, qui a dressé un bilan sombre du régime de Macky Sall, Me Amadou Sall indique que le rapport à tout faux. Selon lui, les rapports entre Etats sont fondés sur deux principes : la réciprocité et l’équilibre des avantages mutuels.



« Il n’est pas question que dans ce pays qui s’appelle Sénégal, que nous subissions des rapports partisans de qui que ce soit. Que ça soit au plan national et international par des ONG. Nous ne l’accepterons pas et nous avons le courage d’affronter n’importe qui pour lui dire un certain nombre de vérité », a dit l’ancien ministre de la Justice.