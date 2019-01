Bilan de l'opération contre la katiba Serma au Mali

Après plusieurs jours d'opération dans la région de Boni, au Mali, l'état-major des armées à Paris a précisé ce jeudi comment s'est déroulée l'opération qui a visé la katiba « Serma ». Une manoeuvre militaire en deux temps, entre le 4 et le 9 janvier, ayant permis de capturer ou tuer une vingtaine de jihadistes.



Vendredi dernier, Barkhane effectue une mission de reconnaissance dans la région de Serma. La forêt est connue pour abriter des groupes jihadistes. La mission se déroule en coordination avec les Forces armées maliennes (FAMA) et implique des commandos de montagne et les commandos parachutistes français (GCM/GCP).



Dans la nuit de vendredi à samedi, une frappe aérienne est déclenchée suivie de deux opérations héliportées au nord et au sud de la forêt, indique l’état-major à Paris



Selon nos informations, les forces spéciales parviennent à capturer cinq éléments jihadistes présentés comme l'un des cadres de la katiba et sa « garde rapprochée », qui sont rapidement exfiltrés par hélicoptère.



L'opération se poursuit les 8 et 9 janvier par une nouvelle action contre les groupes terroristes et par une fouille approfondie des zones boisées, ratissage conduit par les forces françaises et maliennes selon l'état-major.



Une base logistique et d’entraînement est alors découverte. De l'armement, des véhicules, et du matériel permettant de fabriquer des bombes artisanales (IED) ont été saisis souligne l'armée française.



La « katiba Serma » recrute dans la communauté peule du centre du Mali et serait impliquée dans des opérations terroristes importantes dans les pays voisins; particulièrement au Burkina Faso.