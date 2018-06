Birima devant le juge ce mercredi

Le chroniqueur de l'émission "Jakaarlo Bi" sera attrait devant la barre du tribunal ce mercredi 6 juin devant la barre du tribunal de Saint-Louis. Toutefois, cette n'a rien à voir avec les propos tenus dans la vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux et dans laquelle il menace de tuer des étudiants.



En effet, Birima Ndiaye est poursuivi par un de ses agents du nom de Khadim Gueye, à qui il aurait infligé des coups et blessures volontaires entrainant une incapacité de travail de six jours, rapporte Senego. Le plaignant accuse le syndicaliste de l’avoir passé à tabac après lui avoir brandi une sanction administrative