BAL 2024 : l’AS Douanes s’incline devant les Nigérians de Rivers Hoopers

L’AS Douanes a perdu son premier match dans la conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL) 2024. Le représentant du Sénégal s’est incliné à domicile, sur le parquet de Dakar Arena (68-77) devant les Nigérians de Rivers Hoopers.



L’AS Douanes jouera son deuxième match ce dimanche à 17 h 30 face à l’US Monastir. L’équipe tunisienne a aussi perdu ce samedi face à l'Armée Patriotique du Rwanda (APR) sur la marque de 84-89. Les Rwandais feront face aux Nigérians de Rivers Hoopers ce dimanche à 14h30, sur le parquet de Dakar Arena.





Programme première journée



Samedi 4 mai 2024



Dakar Arena

US Monastir (Tun) / APR Rwanda 84-89

AS Douanes (Sen) / Rivers Hoopers (Nig) 68-77





Programme deuxième journée



Dimanche 5 mai 2024



Dakar Arena

14h30 APR (Rwanda) / Rivers Hoopers (Nig)

17h30 AS Douanes (Sen) / US Monastir (Tun)