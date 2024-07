Birkelane : deux (2) garçons d'une même famille meurent dans l'éboulement d'une carrière

Le village de Baïla Ndour, situé dans le département de Birkelane (département de Kaffrine sud-est), a été le théâtre d'une tragédie samedi 29 juin 2024. Deux frères, âgés de 5 et 6 ans ont perdu la vie dans un éboulement de sable survenu dans une carrière du village.



P. M. Sall, 5 ans, et A. Sall, 6 ans, se sont aventurés sur le site des carrières où leurs grands frères, A. Seck et M. Seck, étaient occupés à charger du sable destiné à la construction de leur maison familiale. Les deux jeunes garçons suivaient discrètement leurs aînés, accompagnés du charretier P. M. Seck, sans que ces derniers ne s'en aperçoivent.



Arrivés sous les dunes de sable, les aînés ont commencé à travailler, ignorant la présence des deux petits. Quelques instants plus tard, un bruit sourd a alerté M. Seck et ses compagnons, rapporte L'Observateur. Accourant vers l'origine du bruit, ils ont découvert les deux enfants ensevelis sous un tas de sable qui continuait de s'effondrer.



Malgré les efforts désespérés pour dégager les enfants, P. M. et A. Sall sont morts avant l'arrivée des secours. Les autorités locales, incluant les gendarmes et le médecin du centre de santé de Birkelane, se sont rendues sur les lieux pour procéder aux constats d'usage. Les corps sans vie des deux garçons ont été transportés à la morgue de l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cette tragédie.