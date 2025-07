Oscars : Mamadou Dia et Youssou Ndour intègrent l’Académie du cinéma américain

Deux figures de la culture sénégalaise viennent de franchir une étape dans leur parcours artistique : le cinéaste Mamadou Dia et le musicien Youssou Ndour ont été officiellement invités à rejoindre l’Académie des arts et des sciences du cinéma, l’institution qui décerne chaque année les prestigieux Oscars.



L’information a été confirmée hier- dimanche par le site officiel de l’Académie. Les deux artistes intègrent cette institution de renom dans deux catégories distinctes : Mamadou Dia en tant que réalisateur, Youssou Ndour dans la branche musique, en reconnaissance notamment de sa contribution à la bande originale du célèbre film d’animation « Kirikou et la sorcière » (1998).



534 nouveaux membres pour l’année 2025



Chaque année, l’Académie élargit ses rangs pour mieux refléter la diversité mondiale du 7ᵉ art. En 2025, 534 nouveaux membres, artistes, techniciens et dirigeants ont été sélectionnés à travers 19 branches professionnelles. Leur point commun : une contribution significative au cinéma international.



Avec cette distinction, Mamadou Dia et Youssou Ndour rejoignent d’autres figures sénégalaises déjà présentes au sein de l’institution hollywoodienne, telles que le réalisateur Ousmane William Mbaye, admis en 2021, et la Franco-Sénégalaise Mati Diop, qui avait été invitée en 2020.