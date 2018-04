Bolloré inculpé pour "soupçons de corruption"

Le groupe Bolloré avait obtenu la gestion du port de Conakry suite à une intervention du gouvernement guinéen en 2011, alors qu'une filiale de Necotrans gérait le terminal à conteneurs depuis 2008.



Bolloré avait été condamné en 2013 à verser plus de 2 millions d'euros à Necotrans.



Le risque judiciaire pour les dirigeants du groupe est à prendre au sérieux, avec des qualifications pénales potentiellement lourdes : abus de bien social et trafic d'influence.



"En Guinée et au Togo, le groupe Bolloré a été choisi uniquement pour ses compétences et sa capacité à réaliser les investissements portuaires, que ses concurrents n'avaient pas réalisé par le passé", rétorque un porte-parole du groupe.







Mais pour le journaliste d'investigation Nicolas Vescovacci, co-auteur de « Vincent, Tout Puissant », Vincent Bolloré affirmait aussi en février 2013 à la justice « ne pas s'occuper de concessions portuaires. Or, c'est bien le cœur de son business sur le continent africain.