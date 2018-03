Bouba Ndour s'en prend au Professeur Songué : "ll doit être humble et s'excuser"

La descente aux enfers continue pour le professeur Songué Diouf. Alors que son lynchage se poursuit dans les réseaux sociaux et qu'une plainte a été déposée contre lui, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) s'est fendu d'un communiqué pour mettre en garde la Tfm et l'émission "Jakarloo Bi", où il a tenu les propos très controversés sur le viol.



Ce mercredi, le chroniqueur a été lâché par le Directeur des programmes de la Tfm qui a dénoncé son manque d'humilité. En effet le professeur Songué Diouf a diffusé une vidéo dans les réseaux sociaux, non pour s'excuser, mais pour expliquer et éclaircir sa pensée. Bouba Ndour appelle ce dernier de faire preuve d'humilité. "Tout le monde se trompe dans la vie. Si quelqu'un pense que sa science est infaillible, il se trompe encore lourdement. Les professeur Songué est l'auteur des propos et il doit prendre sur lui la responsabilité de présenter ses excuses aux populations", a déclaré le frangin de Youssou Ndour sur les ondes de la Rfm.



Quid des excuses de la Tfm ? Le directeur des programmes en rejette toute la responsabilité sur le professeur Songué Diouf. "C'est la responsabilité du professeur qui est engagée. C'est lui qui doit d'abord présenter ses excuses avant tout", a-t-il dit.



Quant à la participation du professeur Songué à la prochaine émission "Jakarloo Bi", Bouba Ndour indique que la direction de la Tfm va se réunir pour statuer sur le cas et prendre une décision.