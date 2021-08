Brigade de recherches: Dr. Babacar Niang passe 8 heures entre les mains des enquêteurs

Parti déférer à la convocation de la Brigade de recherches de la gendarme de Colobane, dans l’après-midi d’hier mercredi dans les locaux de la gendarmerie de Colobane, Dr Babacar Niang y a passé plusieurs tours d’horloge.



Son audition qui a débuté vers les coups de 14 heures, s’est, en

effet, poursuivie jusqu’à 22 heures, tard dans la nuit. Interpelé par Walf Quotidien sur les minutes de l’audience, le mis en cause balance, laconique : «Je suis en audition. Je ne peux pas évoquer les circonstances et l’objet des débats. Je suis là depuis 14 heures. Il est presque 22 heures.»



Maintient-il ses propos ? Dr. Babacar Niang minimise et répond après un éclat de rires : «Je suis fatigué. Nous n’avons pas encore terminé. Référez-vous à mes avocats.»



La veille, ce spécialiste de la santé était parti pour faire faux

bond aux enquêteurs. A travers les médias, Dr. Niang avait justifié cette décision par des raisons indépendantes de sa volonté. Selon lui, il est en convalescence puisqu’il vient de sortir d’une maladie qui nécessite un deuxième contrôle. Le médecin chef de Suma Assistance brandira un certificat médical de 20 jours.



A l’en croire, il avait néanmoins demandé à ses avocats de se rendre à la Brigade de recherches pour s’informer de l’objet de sa convocation. Laquelle convocation, soutient-il, ne lui était pas jusque-là notifiée.



Le médecin-chef de Suma Assistance est trainé devant la justice par le ministre de la Santé pour des propos tenus sur i-Radio. Dans la plainte déposée sur le bureau du procureur, Abdoulaye Diouf Sarr le poursuit pour « propos diffamatoires, de

nature à porter le discrédit sur les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre la pandémie au Sénégal ».