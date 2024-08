Bureau de l’OMS pour l’Afrique : le Tanzanien Faustine Engelbert Ndugulile porté à la tête de l’Organisation

Le Tanzanien Faustine Engelbert Ndugulile a été porté à la tête de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Afrique ce mardi, au deuxième jour du comité régional de ladite institution qui se tient à Brazzaville, a fait savoir l’Agence Congolaise d’Information.



Ainsi, le Docteur Faustine Engelbert Ndugulile né le 31 mars 1969, vice-ministre tanzanien de la Santé de 2017 à 2020, remplace Rebecca Moeti Matshidiso dont le mandat est arrivé à expiration.



La 74e session du Comité régional de l’Organisation mondiale de la santé (Oms) se passe à Brazzaville du 26 au 30 août.



Selon l’Agence congolaise d’information, le Dr Faustine Engelbert Ndugulile souhaite ”faire de l’Afrique un continent où chaque individu s’épanouit en jouissant du meilleur état de santé et du plus grand bien-être, grâce à des systèmes de santé accessibles, équitables et durables’’.



Parmi ses priorités, ‘’figure entre autres, la couverture sanitaire universelle’’, souligne la même source. Dans ce cadre de politiques robustes en matière de couverture sanitaire universelle, il compte coopérer avec les États Membres, pour étendre la protection financière, supprimer les obstacles à l’accès et améliorer la qualité des soins de santé.



Son élection sera ensuite soumise, pour nomination, à la 156ème session du Conseil exécutif de l’OMS, qui se tiendra en janvier 2025 à Genève, en Suisse.



Le nouveau directeur régional sera installé dans ses fonctions en février 2025 pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois en cas de nouvelle désignation par le Comité régional.



Le candidat du Sénégal, Dr Ibrahima Soccé Fall, est arrivé au second tour de cette élection, selon la même source.