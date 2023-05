Burkina Faso: 19 Sénégalais victimes d'attaque terroriste

Dix-neuf (19) Sénégalais ont été victimes attaques terroristes sur le territoire burkinabé. Selon nos confrères d'Emedia, les assaillants ont ciblé sept (7) camions sénégalais chargés de marchandises dans la zone de Diori et Kaya, au niveau de la frontière entre le Burkina et le Niger.



Cette attaque terroriste a eu comme conséquence des dégâts importants avec des camions et leurs marchandises qui ont été réduits en cendres. Actuellement, les autorités diplomatiques sénégalaises s’activent pour exfiltrer les victimes.