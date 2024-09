Burkina Faso: une base de volontaires pour la défense de la patrie attaquée dans le Nord

Vendredi, une base des volontaires pour la défense de la patrie de la commune de Barga, à une trentaine de kilomètres de Ouahigouya dans la région du Nord, a été visée par une attaque. Un groupe d’hommes armés a lancé un assaut contre ces volontaires. Malgré une tentative de riposte, au moins treize personnes, majoritairement des VDP ont perdu la vie. Les assaillants ont emporté un véhicule militaire, des armes automatiques et des munitions.



Une dizaine de civils tués à Yondé

Le même jour, des hommes armés ont fait une incursion à Yondé, dans la région du Centre-Est. Une dizaine de personnes ont été tuées, parmi lesquelles des membres de la cour royale, selon des sources locales. Samedi, alors qu’elles préparaient les obsèques des personnes assassines, les populations se sont réunies sur la place du village pour exprimer « leur ras-le-bol » face à la situation.



D’importants dégâts matériels sont enfin à signaler suite à l’attaque, ce samedi, d’une base des forces de défense et sécurité dans le village de Bam, non loin de Kongoussi dans la région du Centre-Nord.



Ce dimanche, le pape François a appelé les fidèles à prier et à se recueillir suite à l’attaque, il y a une semaine, à Barsalogho. Près de 300 civils ont été tués par des groupes djihadistes alors qu’ils creusaient une tranchée à la demande de l’armée.