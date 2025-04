Mort d'Amadou Bagayoko, membre du légendaire duo de musiciens aveugles Amadou et Mariam

Amadou Bagayoko, qui formait avec sa femme le légendaire duo de musiciens aveugles Amadou & Mariam, est décédé vendredi à Bamako à l'âge de 70 ans des suites d'une maladie, a appris l'AFP auprès de sa famille et du gouvernement malien. « Il était souffrant depuis un certain temps », a déclaré à l'AFP son beau-fils, Youssouf Fadiga. Le ministre malien de la Culture, Mamou Daffé, a confirmé son décès à l'AFP, exprimant sa « consternation ».



« Il ressentait une fatigue importante (et) a été transporté à la clinique. Il est décédé dans l'après-midi de façon subite à Bamako », a déclaré à l'AFP leur manager basé en France, Yannick Tardy, après avoir eu Mariam au téléphone.



Manu Chao, qui a produit l'album iconique Dimanche à Bamako a fait part de son « infinie tristesse » sur le réseau social X. « On sera toujours ensemble... Avec toi partout où tu iras », a-t-il écrit.



Amadou Bagayoko est né à Bamako, le 24 octobre 1954. Il montre très vite des prédispositions pour la musique : après avoir commencé par apprendre les percussions dès l'âge de deux ans, il passe à l’harmonica et à la flûte à dix ans. Mais un de ses oncles possède un instrument qui l’attire plus que tout : une guitare. Pendant son adolescence, il écoute les disques de Jimi Hendrix, Led Zeppelin, John Lee Hooker, Eric Clapton, se laisse entraîner par les musiques cubaines et, bien sûr, par la chanson malienne. À partir de 1968, il prend part à plusieurs formations musicales : l'orchestre national du Mali, les orchestres de Niarela, de Koutiala.



De 1974 à 1980, il joue également au sein des Ambassadeurs du Motel, l'une des formations les plus en vue au Mali qui a compté Salif Keïta parmi ses membres, et avec laquelle il joue en France, en Côte d'Ivoire, en Guinée Conakry, en Haute-Volta (actuel Burkina Faso). Parallèlement, ayant perdu la vue pendant son adolescence à la suite d'une cataracte congénitale, il entre en 1975 à l’Institut des jeunes aveugles de Bamako. Auréolé d’un début de succès et surtout passionné par la musique, Amadou séduit Mariam Doumbia, qui deviendra sa femme.



À l’Institut, l’accent est mis sur la musique : les élèves forment la troupe de l’Institut en 1976 que dirige Amadou, puis, en 1977, un orchestre dont Mariam est la chanteuse principale. Ces formations présentent des spectacles et animent des campagnes de sensibilisation à la vie des aveugles. 1980 marque le début de leur duo : à la ville, puisqu’ils se marient cette année-là, et sur scène puisqu'ils donnent leur premier concert en couple au stade de Bobo-Dioulasso.



Lauréat du concours Découvertes de RFI en 1982

Chef d'orchestre de la formation Miriya, créée en 1981 et composée uniquement de musiciens aveugles, Amadou est promu directeur technique du groupe artistique de l'Institut, supervisant ainsi la troupe théâtrale, l'ensemble instrumental et l'orchestre moderne. La même année, il est élu secrétaire général de l'AMPSA (Association malienne pour la promotion sociale des aveugles). En 1982, il est lauréat du concours Découvertes organisé par RFI et obtient le prix ACCT (Agence de coopération culturelle et technique).



Alors que leur carrière prend de l'ampleur sur le continent africain, c'est en 1997 qu'ils enregistrent leur premier CD, distribué en Europe, qui sort en 1998. Intitulé Sou Ni Tilé (Nuit et jour) et composé en partie d'anciens morceaux, il contient notamment la chanson Mon amour, ma chérie qui les fait connaître rapidement. La même année, ils se produisent aux Transmusicales de Rennes. Peu de temps après paraît le CD Se Te Djon Ye qui réunit d'anciens enregistrements, puis un nouvel album en 1999 : Tje Ni Mousso (L’homme et la femme). Leur carrière commence à prendre une dimension internationale : ils sont invités à jouer Festival international de Louisiane, en Allemagne. Le succès planétaire est survenu en 2004 avec Un Dimanche à Bamako, la chanson-titre d'un disque produit par Manu Chao qui a eu un véritable coup de foudre en découvrant leur musique. Le couple remporte le prix du meilleur album world de l'année des Victoires de la Musique en mars 2005.