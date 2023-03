Cambriolage à Ouest-Foire : trois (3) personnes démasquées par les caméras de surveillance, interpellées

Il y a du nouveau dans l'affaire de cambriolage du magasin «Carrefour Business Group», sis à Ouest Foire et spécialisé dans la vente d'appareils électroniques et téléphones portables. Le journal « L’Observateur », dans sa parution de ce lundi 20 mars, renseigne que les gendarmes de la Brigade de la Foire ont identifié et arrêté 3 des manifestants-cambrioleurs. Ces derniers se sont introduits dans la la nuit du jeudi à vendredi dernier, dans le magasin susmentionné et l’ont mis à sac et volé des téléphones de marque: «IPhone 13, 14, 13 Pro Max...».



Estimés à environ sept (7) jeunes, trois (3) parmi les pilleurs ont été arrêtés et placés en garde à vue, après avoir été formellement identifiés puis localisés.



À en croire le journal, toute la scène du cambriolage a été filmée par les caméras de surveillance placées à l'extérieur et à l'intérieur dudit magasin.



C’est en exploitant les vidéos des caméras de surveillance remis par le patron de « Carrefour Business Group» Cheikhouna Guèye, que les enquêteurs ont pu identifier 4 pilleurs. tous domiciliés à Ouest-Foire. Toutefois le quatrième a pris la fuite.



Dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 mars la ville de Dakar était sous le coup de violentes manifestations de rue opposant les forces de l'ordre aux partisans de «Pastef». Ce fut le cas au quartier Ouest-Foire où une foule de jeunes qui prenait par aux échauffourées ont vandalisé le magasin «Carrefour Business Group».