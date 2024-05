Travaux de la requalification de la place Faidherbe à Saint-Louis : la Cour des comptes déterre des dysfonctionnements

Dans son dernier rapport de 2023, la Cour des Comptes a rendu public le contrôle de la gestion de la commune de Saint-Louis pour la période 2017-2020. L'un des aspects scruté de près par l'instance de contrôle a été la gestion des marchés publics, en particulier ceux concernant la requalification de la place Faidherbe et le réaménagement de l'avenue Jean Mermoz.Le rapport révèle que la commune de Saint-Louis a obtenu un financement de l'Agence française de Développement (AFD) pour ces travaux, attribués à l'entreprise Société Centrale des Travaux (SOCETRA) pour un montant de 1 511 637 766 FCFA. Cependant, des irrégularités ont été relevées dans le processus d'attribution de ce marché. Malgré les recommandations du maître d’œuvre technique en faveur du groupement CERCIS/MAVER, la commission des marchés de la commune a opté pour SOCETRA, ce qui a généré un différend avec l'AFD sur la capacité technique de cette dernière.La Cour des Comptes souligne que les travaux prévus n'ont pas été totalement effectués, malgré les fonds mobilisés. Des dysfonctionnements au sein de l'entreprise attributaire ont été pointés du doigt, notamment des retards considérables et des lacunes dans l'exécution des travaux, aggravés par la crise sanitaire liée à la COVID-19. Face à cette situation, l'Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux (APIX) a décidé de résilier le marché avec SOCETRA et d'engager des études complémentaires en vue de sélectionner une nouvelle entreprise pour terminer les travaux. Selon les informations fournies par l'APIX, le projet a débuté le 9 septembre 2019 avec des prévisions de fin fixées respectivement au 8 juillet 2021 pour la place "BAYA NDAR" et au 29 novembre 2021 pour l'avenue Jean Mermoz. Cependant, la réalisation effective du contrat n'a été achevée que le 22 juin 2022.Malgré un montant exécuté de 1 082 495 647 FCFA et des décaissements atteignant 995 785 924 FCFA, les travaux demeurent inachevés, suscitant des préoccupations quant à la gestion des fonds publics et à la qualité de l'exécution des marchés.Les recommandations de la Cour des comptes appellent à une plus grande rigueur dans la sélection des entreprises attributaires de marchés publics. Elle demande au maire Mansour Faye et à l'APIX de veiller à ce que les entreprises retenues remplissent les conditions de qualification requises et assument les conséquences financières en cas de défaillance.