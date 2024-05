Ziguinchor : le REPSFECO plaide l'intégration des femmes dans les corps d'armées

Le Réseau Paix et Sécurité pour les Femmes de l'Espace CEDEAO (Repsfeco) soutient l'idée que les filles ont toute leur place au sein des corps d'armées. Dans cette optique, la présidente régionale et nationale du réseau, accompagnée d'une délégation composée de femmes gradées de l'Armée et de la Gendarmerie, s'est rendue au lycée Djignabo à Ziguinchor (sud) pour sensibiliser les élèves sur les opportunités offertes par les forces de défense et de sécurité.



Malgré les efforts déployés par les autorités pour favoriser la participation des femmes dans ces domaines, leur représentation reste faible, ne dépassant que 5% de l'effectif total. Mme Ndiago Ndiaye, présidente du Repsfeco, souligne ainsi la nécessité de sensibiliser davantage les filles afin qu'elles envisagent de rejoindre ces corps.



À en croire Le Quotidien, le choix du lycée Djignabo n'est pas anodin, car il se distingue par son ancienneté, ses résultats scolaires et surtout par son importante population féminine. Selon Mme Ndiaye, les femmes au sein des forces armées apportent une sensibilité et une écoute précieuse, en tant que médiatrices dans divers domaines.



La rencontre a permis aux élèves de découvrir les enjeux et opportunités offerts par ces corps, notamment la gratuité des formations. Le proviseur du lycée Djignabo, M. Henri Kantoussan, espère que cette sensibilisation encouragera les élèves à envisager de nouvelles perspectives.



Rokhyatou Kandé, élève en classe de Terminale, témoigne de l'impact positif de cette rencontre : « J’ai déposé trois fois dans l’Armée et j’ai raté le coche, mais là, grâce à cette sensibilisation, je vais encore essayer, et je sais que cette fois-ci je vais réussir ». Cette déclaration illustre l'espoir et la détermination que cette initiative a suscités chez les jeunes filles présentes.