Basket Africa League : Harouna Abdoulaye de l'AS Douanes claque 35 points à l’US Monastir

Le Nigérien Harouna Abdoulaye est l’homme en forme à l’AS Douanes. L’ailler est monté en puissance durant le deuxième match des Gabelous à la Basket Africa League (BAL). L’adresse en main, il a claqué 35 points face à l’US Monastir, dont 8 tirs primés, provocant la joie des supporters à Dakar Arena.



Dans un grand jour, Haruna a pesé de tout son poids dans ce match. Très présent aux rebonds défensifs, il en a pris 3 et délivré 4 passes décisives à ses coéquipiers. L’AS Douanes inflige ainsi à l’Union Sportive Monastirienne sa deuxième défaite dans ce tournoi (76 - 59).



L’ailier nigérien de l’AS Douanes a inscrit 35 points ce qu’aucun joueur n’a encore réussi depuis le début de cette saison 4 de la Conférence du Sahara. En conférence de presse, le coach de l’AS Douanes Mamadou Gueye Pabi a loué les qualités de Haruna.



« C’est un talent pur. Depuis quatre ans, il est dans la BAL. Il fait partie des quatre meilleurs scoreurs de la BAL. C’est un énorme joueur avec beaucoup de qualités techniques, tactiques. C’est son registre, nous l’avons préparé pour ça », a-t-il confié.





Ce lundi, c’est un jour sans compétition pour les équipes. L’AS Douanes jouera son troisième match ce mardi face à l’Armée Patriotique Rwandaise à 19 h 00. Ce sera son dernier match de la phase aller. Les matchs retour démarrent jeudi.



Programme première journée



Samedi 4 mai 2024



Dakar Arena

US Monastir (Tun) / APR Rwanda 84-89

AS Douanes (Sen) / Rivers Hoopers (Nig) 68-77





Programme deuxième journée



Dimanche 5 mai 2024



Dakar Arena

APR (Rwanda) / Rivers Hoopers (Nig) 82-86

AS Douanes (Sen) / US Monastir (Tun) 76-59





Programme 3e journée



Mardi 5 mai 2024



16h00 US Monastir (Tun) / Rivers Hoopers (Nig)

19h00 APR (Rwanda) / AS Douanes (Sen)