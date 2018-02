Cameroun: 6 militaires abattus par des braconniers dans le nord du pays

6 militaires camerounais ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi dans le parc national de Bouba Ndjidda Rechercher Bouba Ndjidda (Nord), par des braconniers lourdement armés.



Les 6 militaires appartenaient au Bataillon d’intervention rapide (BIR), une unité d’élite de l’armée camerounaise.



Les 6 militaires ont été tués ainsi que les deux gardes forestiers qui les accompagnaient.



« Les 6 militaires camerounais et 2 civils patrouillaient dans le parc, lorsqu’ils sont tombés dans une embuscade », rapporte à KOACI, une source sécuritaire de premier plan ayant fortement requis l’anonymat.



Ils effectuaient une patrouille dans le parc au moment où ils ont été attaqués par les braconniers lourdement armés.



Parmi les militaires tués, figurait un capitaine.



Les corps des victimes ont été réceptionnés ce vendredi, par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi.



De source proche de l’enquête, KOACI a appris que des hommes à bord des chevaux ont été aperçus au parc par des villageois.



« Il s’agit probablement des braconniers soudanais, qui entrent dans le parc par le TCHAD » assure-t-on dans les services du gouverneur.



Le parc national de Bouba Ndjidda, (plus de 2200 km2), où l’on retrouve des espèces rares et protégées, fait l’objet d’un braconnage massif.



En 2012, le WWF y a dénoncé, le massacre de plus de 300 éléphants.