Combat entre Petit Baye et Boy Dakar : la Fédération de lutte «condamne fermement» la violence survenue

La Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL) «condamne fermement l'acte de violence survenu» le 30 janvier, lors du face-à-face entre Petit Baye et Boy Dakar, organisé en prélude à leur combat prévu le 07 février, dans un communiqué.



En poursuivant, la Fédération assure que «ce dossier est pris en charge en procédure d'extrême urgence par les instances disciplinaires compétentes », tout en avertissant «que des sanctions appropriées pourraient être prononcées» à l’encontre de tous les acteurs impliqués.



La FSL rappelle aussi «qu'un "face-à-face" est une activité promotionnelle et non un combat» et que «tout acte de violence constitue une violation des règles, de l'éthique sportive, ainsi que des nouvelles mesures mises en place pour éradiquer la violence dans l'arène».



Pour rappel, en pleine cérémonie du face-à-face, Petit Baye Fall a asséné deux coups de poing à Boy Dakar (son adversaire), provoquant l’interruption immédiate de l’événement. Plusieurs observateurs avaient décrié ce geste anti-sportif et appelé à une sanction immédiate de la FSF.