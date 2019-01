Cameroun : Crise anglophone, 2 soldats décapités et 36 voyageurs enlevés

Deux soldats camerounais ont été torturés puis tués par les séparatistes anglophones. Dans une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, et rapidement devenue virale, on peut voir les séparatistes armés torturer puis décapiter deux soldats camerounais.

Parmi ces soldats, figure un élément des sapeurs-pompiers récemment installés à Bamenda dans la région du Nord-ouest.Des sources sécuritaires ont confirmé la mort des deux soldats camerounais. « Un des jeunes soldats a été enlevé lundi, puis torturé, avant d’être exécuté », confirme une source sécuritaire au ministère de la défense qui a requis l’anonymat.Hier, 36 personnes ont été brièvement enlevées avant d’être libérées. Ils voyageaient sur l’axe Kumba-Buea (Sud-ouest). Elles ont été enlevées par les séparatistes avant d’être dépouillées de tous leurs biens.Quelques deux heures après leur enlèvement, les 36 voyageurs ont été libérés. Selon nos informations les forces de défense et de sécurité, sont aux trousses des séparatistes.La crise anglophone secoue les régions du Nord-ouest et du Sud-ouest depuis fin octobre 2016. Elle a déjà fait plus de 165 morts parmi les forces de défense et de sécurité. Au moins 400 civils dans des homicides attribués aux deux camps. 77 000 déplacés sont enregistrés dans les deux régions.Le gouvernement a lancé un plan d’urgence d’assistance humanitaire de 12,7 milliards FCFA en faveur des victimes de la crise anglophone.