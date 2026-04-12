Cameroun: mort de Marcel Niat Njifenji, premier président du Sénat

Au Cameroun, Marcel Niat Njifenji, le tout premier président du Sénat est décédé samedi 11 avril 2026 à l'âge de 92 ans, dans une formation hospitalière de Yaoundé. C'était un proche et fidèle du président Paul Biya qui a occupé pendant des décennies des fonctions importantes dans la haute administration camerounaise.



Marcel Niat Njifenji est né à Bagangté, dans la région de l'Ouest du Cameroun en 1934. Ingénieur de formation, il a voué une partie de sa trajectoire professionnelle au secteur de l'énergie au Cameroun, notamment au sein de la Société Nationale d'Électricité (Sonel), qu'il a dirigé pendant plus de 20 ans, entre 1974 et 2001 avant sa privatisation.



Après cette longue expérience de gestionnaire, il va accéder aux fonctions gouvernementales, d'abord au ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire, puis comme vice-Premier ministre en charge des questions de l'eau et de l'énergie. Au début des années 2000, il va exercer un mandat d'élu local, en qualité de maire, dans sa ville natale de Banganté.



Après une éclipse de quelques années, et à la faveur de la mise sur pied du Sénat en 2013, il est propulsé à la tête de cette institution aux destinées de laquelle il va présider sans discontinuer jusqu'en mars 2026.



Ces dernières années, il était apparu très affaibli par la maladie, la presse se faisant régulièrement l'écho de ses séjours médicaux en Occident. Jusqu'à son remplacement à la tête du Sénat il y a quelques semaines, il était la deuxième personnalité dans l'ordre protocolaire du pays, avec pouvoir de succession au président de la République en cas de vacances.