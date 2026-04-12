Kolda : la jeunesse en première ligne contre les migrations irrégulières

La lutte contre les migrations irrégulières prend une nouvelle dimension dans la région de Kolda, où la jeunesse se mobilise activement pour inverser la tendance. À l’initiative de l’association La Joie des Orphelins, une caravane de sensibilisation a sillonné les principales artères de la ville, ce week-end, afin d’informer et d’éveiller les consciences sur les dangers liés à ce phénomène.



Au rythme de messages de prévention et d’échanges directs avec les populations, les organisateurs ont mis l’accent sur les risques encourus par les candidats à l’émigration clandestine, notamment les pertes en vies humaines, les drames sociaux et les désillusions économiques.



Selon le président de l’association, Samba Diao, cette initiative vise avant tout à rétablir la vérité auprès des jeunes souvent tentés par l’aventure migratoire. « Nous voulons apporter la bonne information et montrer à la jeunesse qu’il existe ici, dans notre région, d’énormes potentialités pouvant leur offrir des opportunités d’insertion et de réussite », a-t-il expliqué.



Dans la même dynamique, le responsable du Bureau d’Appui, d’Orientation et de Suivi (BAOS) de Kolda a salué cette démarche qu’il qualifie d’exemplaire. Il a notamment mis en avant l’approche holistique adoptée pour faire face à cette problématique. « Cette approche permet aux jeunes de se formaliser, de se former et de s’orienter vers l’entrepreneuriat afin de mieux exploiter les ressources locales. C’est ainsi qu’ils pourront réussir ici et contribuer à l’épanouissement de leur communauté », a-t-il soutenu.



L’activité a également enregistré la participation d’une représentante des migrants de retour en Gambie, venue partager son expérience et sensibiliser sur les réalités souvent méconnues de la migration irrégulière. Des jeunes issus des trois départements de la région de Kolda ont aussi pris part à cette caravane, témoignant de l’ampleur et de l’intérêt suscité par cette initiative.



À travers cette mobilisation, la jeunesse koldoise envoie un message fort : celui d’un engagement résolu à bâtir un avenir meilleur sur place, en misant sur les richesses locales et les opportunités offertes par leur terroir.