Allemagne : l’Union Berlin nomme Marie-Louise Eta, première femme à entrainer en Bundesliga

Dans le football allemand, ce dimanche 12 avril 2026, l'Union Berlin a officiellement nommé Marie-Louise Eta au poste d’entraîneuse principale de son équipe masculine. À 34 ans, elle devient la toute première femme de l'histoire à diriger une équipe de Bundesliga, et plus largement, d'un club de l'un des cinq grands championnats masculins européens.



Une nomination historique pour une mission de sauvetage



Le club berlinois, actuellement 11e du classement, a pris cette décision radicale suite au limogeage de Steffen Baumgart, évincé après une défaite cruelle (3-1) contre la lanterne rouge Heidenheim.



Marie-Louise Eta, qui entraînait jusqu'ici les moins de 19 ans du club, a accepté d'assurer l'intérim pour les cinq dernières journées de la saison. Sa mission est claire : valider mathématiquement le maintien du club, qui possède encore 7 points d'avance sur la place de barragiste occupée par St. Pauli.