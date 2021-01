Cameroun: une attaque meurtrière vise le convoi du préfet de Momo en région anglophone

​Le convoi du préfet du département du Momo, dans le Nord-Ouest anglophone a été attaqué dans la nuit de mardi à mercredi. Au moins cinq personnes ont été tuées et trois autres blessées dans une embuscade. Il s'agit du plus lourd bilan en termes de victimes militaires dans les régions anglophones depuis près d'un an.

rfi

