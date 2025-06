Baccalauréat technique 2025 : les épreuves débutent ce lundi avec 3 446 candidats

Les épreuves du Baccalauréat technique ont démarré ce lundi 16 juin sur l’ensemble du territoire national, avec un nombre de candidats en légère augmentation. Cette année (2025), 3 446 candidats, dont 57,89 % de filles, sont inscrits, contre 3 411 en 2024, soit une progression de 35 élèves.



L’Office du Baccalauréat, chargé de l’organisation matérielle et logistique du Baccalauréat général, a dévoilé hier, dimanche, les statistiques relatives à cette session. Le directeur de l’Office, Cheikh Ahmadou Bamba Guèye, a précisé que cette filière ne représente que 2,07 % des 166 400 candidats inscrits au Bac général cette année.



M. Guèye a également souligné un déséquilibre dans la répartition des candidats par série. « Le détail par série révèle de fortes disparités », a-t-il indiqué.



« La série F6, avec seulement 29 candidats, reste marginale. En revanche, les séries T1 (248 candidats), T2 (217) et Stidd (225) présentent des effectifs plus importants, bien qu’ils restent très inférieurs à ceux de la série Steg », a-t-il conclu.