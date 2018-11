Campagne de commercialisation de l’arachide 2018: le prix du kilogramme fixé ce vendredi

Le prix du kilogramme de l’arachide sera connu ce vendredi. Mais pour l’heure, les acteurs ne s’attendent pas à plus de 210 F Cfa, le prix fixé l’année précédente (2017).



«Le prix du Kilogramme de l’arachide dépend de beaucoup de facteurs. C’est un prix qu’on doit mettre en cuisine aujourd’hui, mais on devait, en tout cas, prendre le pool de l’environnement national comme international dont dépend l’arachide», déclare Modou Thiam, président de l’Union national interprofessionnelle des semences .



Son camarade, Nazirou Sall, le président du cadre national de coopération des ruraux, demande un prix consensuel: «On nous a donné des éléments d’appréciation qui nous permettent de bien préparer les négociations entre différents acteurs pour arriver à un consensuel. Ce qui est important pour moi, c’est qu’on arrive à un prix consensuel, accepté par l’ensemble des acteurs et qui préserve les intérêts de tout le monde».