Mignane Diouf sur la publication des rapports : "C'est indignant, inquiétant et très frustrant"

Invité de l’émission Jury du Dimanche ( Jdd) sur I-radio, ce 05 mai 2024, Mamadou Mignane Diouf, coordonnateur du Forum social sénégalais, a été interpelé sur la publication des rapports des corps de contrôle de l’Etat qui anime les débats. Selon lui, "si ce qui sort de la presse émanant de ces rapport est confirmé, cela serait qu’en même indignant, inquiétant, et très frustrant".



« Je crois que tout le monde est indigné de constater, si ce qui sort de la presse et maintenant de ces rapports est confirmé, c’est quand même indignant. C’est quand même inquiétant et très frustrant de constater que ceux qui étaient engagés en politique et qui nous disaient : "confiez-nous votre vie, vos biens, vos budgets, votre sécurité. Confiez-nous tout cela et nous allons nous en occuper de la façon la plus belle", si c’est ceux-là qui sont indexés d’être à la base de tous ces modes de gouvernance mal faits, il y a de quoi à la fois être indigné et être inquiet », dit-t-il.



Sur la question quel doit être la solution? M.Diouf de rétorquer : "Les causes sont politiques. Les solutions seront politiques".



Avant de s'interroger : "Est-ce que nous allons avoir le courage, la détermination et l’engagement de suivre ces causes politiques pour y trouver des solutions politiques ? C’est là la grosse question".



Le coordonnateurdu Forum social sénégalais a estimé que " tout ce qui arrive, à mon avis, dans le sens de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion des biens et des services, etc., ce n’est pas parce que Dieu nous en veut que ça nous est arrivé. C’est parce que nous-mêmes, nous avons été, par moment, pas très sincères avec nous-mêmes et avec le bien commun que cela est arrivé. On a souvent mis en avant notre propre égoïsme personnel et non pas l’intérêt global et commun des populations sénégalaises".



Selon M. Diouf, "ce qui arrive n’est pas de la fatalité, ça peut être un accident de parcours. Mais qu’on reconnaisse que j’ai fait un accident et que désormais plus jamais ça ne va arriver".



Pour lui, « Il faut de la volonté politique de ceux qui dirigent. Il faut de la volonté politique de ceux qui sont chargés de sanctionner, d’évaluer, de montrer et de mettre le doigt là où ça n’a pas marché. Mais tout en disant aussi là où ça a été un modèle de gouvernance. Il faut aussi savoir sanctionner positivement. Encourager ceux-là qui ont eu ce comportement, les féliciter même devant le peuple pour avoir la même occasion aussi de sanctionner de l’autre côté ceux qui n’ont pas été de bons exemples".



L’invité du Jury du Dimanche, a par ailleurs indiqué qu’il faut uniquement et simplement faire en sorte que ceux qui doivent être sanctionnés positivement le soient, ceux qui doivent être sanctionnés négativement le soient, et que ce soit à la justice, uniquement et exclusivement à la justice, de s’occuper des dossiers liés à la publication des rapports.