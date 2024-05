CFEE : les Inspecteurs de l’éducation et de la formation invités à développer des stratégies pour booster les résultats en 2024

Le ministre de l’Education nationale veut une amélioration des performances du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) en 2024. Sur ce, Moustapha Guirassy exhorte les Inspections d'Académie (IA) et des Inspections de l'Education et de la Formation (IEF) à développer davantage des stratégies pour booster les résultats du CFEE en 2024.



« Les résultats enregistrés au CFEE ces deux dernières années indiquent une moyenne globalement satisfaisante au niveau national avec 73,8% en 2022 et 82,08% en 2023. Ces résultats ont été réalisés grâce aux pratiques et initiatives pertinentes mises en œuvre au niveau des Inspections d'Académie et des Inspections de l'Education et de la Formation », lit-on dans une note du ministre de l’Education nationale.



« Pour le maintien de cette tendance haussière, je vous exhorte, au sein de vos circonscriptions respectives, à développer davantage des stratégies pour booster les résultats du CFEE en 2024 », a-t-il invité.



A cet effet, selon M. Guirassy, il « convient de renforcer la mise en œuvre des dispositifs de remédiation pédagogique et de soutien scolaire, l'encadrement appuyé des enseignants de CM2 ainsi que le suivi de la réalisation optimale du quantum horaire ».