Thiès : un Collectif des conseillers municipaux du Sénégal (COCMS) mis en place par les élus pour défendre leurs intérêts

Dans une initiative visant à revaloriser le statut des élus municipaux, des conseillers municipaux du département de Thiès (70 kilomètres de Dakar) ont lancé le bureau de la section départementale du Collectif des conseillers municipaux du Sénégal (COCMS). Cette nouvelle structure, en gestation, s'est fixée pour mission principale de défendre les droits et intérêts des élus municipaux à travers le pays.



L'assemblée générale constitutive, qui s'est déroulée dans la salle des délibérations de l'hôtel de ville de Thiès, a abouti à la désignation d'Ousseynou Fall, conseiller municipal à la mairie de Thiès Est, en tant que coordonnateur du Collectif pour le département de Thiès, rapporte L'Aps. Selon M. Fall, le COCMS agira comme un cadre de concertation, d'échange, de partage, de décision et d'action.



Les objectifs du Collectif, tels que définis par Ousseynou Fall, incluent la défense des intérêts matériels et moraux des conseillers municipaux, le renforcement de leurs capacités et l'établissement de partenariats avec des partenaires techniques et financiers.



Saisissant l'occasion, le Collectif a adressé ses préoccupations au président Bassirou Diomaye Faye, notamment en ce qui concerne la revalorisation du statut du conseiller municipal, la prise en charge sanitaire, l'augmentation des indemnités de session et la création d'une coopérative d'habitat pour les conseillers municipaux.



L'initiative de former un collectif des conseillers municipaux a pris naissance en janvier dernier aux Parcelles assainies, à Dakar, en réaction à l'annonce de la revalorisation des rémunérations des maires et de leurs adjoints. Samba Ndiaye, membre de la coordination nationale provisoire, a affirmé que « cette initiative avait été suivie par une série d'actions, notamment des réunions sur WhatsApp, une conférence de presse, et un séminaire à Rufisque en février. Ce processus a donné naissance à un comité ad-hoc chargé de superviser la création du collectif à l'échelle nationale. »



Amadou Coumba Ndiaye, membre de la coordination nationale provisoire, a exprimé son espoir sur le fait que la structure nationale du COCMS sera mise en place d'ici la fin juillet. Ousseynou Fall a souligné que chaque conseiller municipal coûte actuellement 50 000 FCFA par an à sa commune, un montant qu'ils estiment insuffisant compte tenu de leurs responsabilités. Il a également évoqué la possibilité d'un réseau de solidarité entre les 29 680 conseillers municipaux à travers le pays pour atteindre leurs objectifs communs.