Campagne électorale : Idrissa Seck s'engage auprès des pêcheurs et propose un pacte aux sénégalais

« Aujourd’hui que j’ai commencé la campagne, je suis venu dire à ce secteur de la pêche toute l’importance que je lui accorde en signant après examen minutieux par des experts cette charte proposée par la coalition des acteurs de la pêche», a déclaré le leader le candidat à la présidentielle.



Pour le leader de Rewmi, l’exercice de la charge présidentielle nécessite une vision claire et des engagements fermes : «



«c’est cela qui explique notre choix de proposer aux Sénégalais un pacte que nous entendons honorer. Ce pacte tourne autour de 5 idées le « P » d’abord qui signifie la paix, la sécurité, la tranquillité, la cohésion nationale l’entente entre les filles et les fils du Sénégal quelle que soit notre différence, quelle que soit notre diversité. Nous entendons également diriger le Sénégal avec l’autorité nécessaire pour assainir ce qui doit l’être, aussi bien dans la conduite des biens de l’Etat que dans l’espace public que tous les citoyens partagent. Cet exercice se fera aussi avec compassion en direction des populations dont nous mesurons la détresse et les souffrances, face à la cherté de la vie, face aux conditions de travail difficile face à un habitat social déficitaire », a proposé Idy.



Nous entendons manifester notre compassion à l’endroit de nos obligations



« Tout se fera autour de la réhabilitation réelle de la valeur du travail. Je vous réitère la fameuse formule de Me Abdoulaye Wade, « il faudra travailler beaucoup, travailler, toujours travailler, encore travailler ». Les travailleurs bénéficiaires du soutien de l’Etat qu’ils s’agissent des entrepreneurs comme des employés. Tout le monde ne peut pas être entrepreneurs, mais «nous traiterons avec la même rigueur, les entrepreneurs et les travailleurs. Tout cela combiné crée l'autorité pour assainir ce qui doit être, compassion en direction des populations et choix de confier les responsabilités aux compétences dont le peuple dispose et la réhabilitation du travail comme valeur centrale devant déboucher sur la renaissance de l’espoir notamment au niveau de la jeunesse sénégalaise qui ne devra plus tourner le dos au pays pour aller vers une émigration clandestine ou elle risque quotidiennement sa vie. Voilà l’engagement que j'’entends prendre ».



Revenant sur son silence par rapport à la tension politiques du pays : « Beaucoup se sont étonnés de mon silence face aux événements mais lors qu’on a foi en l’Etat de droit, il faut laisser l’exécutif décider et peut être se tromper, il faut laisser le législatif légiférer et peut être se tromper et se soumettre en dernier ressort à la décision du juge constitutionnel », a laissé entendre le candidat de la coalition Idy 2024.