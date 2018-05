Capitaine Mamadou Dièye : «Ce sont mes supérieurs qui ont enfreint la loi»

«Jusqu’à présent, les autorités ne peuvent pas me dire clairement pourquoi je suis détenu en se basant sur le règlement miliaire. Ils disent que j’ai déserté. Mais celui qui a déserté c’est celui qui n’a soumis aucune demande officielle. Or, j’ai soumis trois demandes et le règlement militaire dit que seule l’autorité ayant le droit de nomination en l’occurrence le président de la République peut bloquer cette demande», a-t-il déclaré.



A l’en croire, ces faits prouvent que c’est plutôt sa hiérarchie qui a fauté car n’ayant pas le droit de rejeter ses demandes. D’ailleurs, se justifie-t-il, ce sont ces faits qui l’ont poussé à adopter sa stratégie consistant à sortir dans les médias.



Il s’est en outre adressé à ses compagnons d’armes à qui il demande de se solidariser à sa cause : «Je demande à tous ceux qui sont conscients du combat que je mène de se soulever, qu’ils soient ou non sous les couleurs. Servir avec loyauté et ne jamais abandonner un camarade quelle que soit sa situation au combat et dans la vie de tous les jours».