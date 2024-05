Remboursement du crédit agricole : des jeunes du CNCR plaident pour le réajustement de la contribution de l’État

Le président des jeunes du collège du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), Alioune Badara Diongue, a souligné la nécessité de réajuster les parts De l’État et des agriculteurs dans le remboursement du crédit agricole.



Il a tenu ses propos à l’issue d’une journée de concertation des jeunes du village de Niouroukhléne (nord) portant sur la révision de la loi agro-sylvio-pastorale et halieutique. Il a indiqué que « cette journée de concertation a été l’occasion pour les jeunes du village de discuter de diverses questions relatives à la révision de la loi agro-sylvopastorale ». « L’État s’acquitte de 5 % du taux de remboursement du crédit agricole, alors que les agriculteurs supportent 7,5 %. Maintenant, nous voulons une inversion des parts, afin que l’État prenne en charge les 7,5 % au lieu des 5 %’’, a-t-il déclaré.



Selon lui, « l’objectif de ces discussions est d’informer les jeunes de l’existence et du contenu de la loi, de discuter de leur place dans ce cadre législatif, et de trouver des moyens pour qu’ils soient intégrés en tant qu’acteurs à part entière, et non simplement comme main-d’œuvre ou support ». Alioune Badara Diongue a également souligné ‘’l’importance d’intégrer pleinement les acteurs de la pêche dans ce processus, une demande qui fait partie des doléances pour la révision de la loi ».



Dans cette dynamique, le président des jeunes du collège du CNCR a salué « l’instruction du président de la République, lors du Conseil des ministres, demandant au ministre de l’Agriculture de prendre des mesures pour la révision et la réactualisation de cette loi ». « Nous, collèges du CNCR, en collaboration avec d’autres organisations paysannes telles que l’ECOSES, que je coordonne, ainsi que le Conseil national de la jeunesse du Sénégal, avons engagé des discussions à la base pour recueillir les avis des jeunes », a-t-il expliqué.