Cas Bah Diakhaté, Imam Cheikh T. Ndao : « Il faut éviter d’accuser quelqu’un sans preuves » (Souleymane Ba)

Les arrestations de Bah Diakhaté et de Cheikh Tidiane Ndao défraient la chronique depuis plusieurs jours. Poursuivis pour « diffusion de fausses nouvelles » et « offense à une personne exerçant toute ou une partie des prérogatives du Président de la République », Bah Diakhaté et Cheikh Tidiane Ndao ont été déférés au parquet ce mercredi 22 mai. Interrogé sur la situation, le coordonnateur du mouvement « Les Sentinelles de la République », Souleymane Ba considère que le « respect aux autorités est primordial » quelle qu’en soit la situation.



« Il faut respecter notre Premier ministre, surtout nos autorités. Ce qu’on fustige, ce sont les délits d’opinion. Mais une accusation doit toujours être accompagnée de preuves. Il faut éviter d’accuser sans possession de preuves », a-t-il insisté sur le plateau de PressAfrik TV. Invité de l’émission Midikeng de ce jour, Souleymane Ba a rappelé le cas « Sonko-Mame Mbaye Niang » avant de le comparer à la situation actuelle. « C’est ce genre de cas qu’Ousmane Sonko a été condamné pour « diffamation ». Peut-être, c’est Mame Mbaye Niang qui l’avait suivi mais il pourrait être poursuivi pour d’autres cas. Il faudra éviter ces genres de situations. Les Sénégalais ont besoin d’une stabilité. Ils ont tant réclamé une rupture, c’est à eux d’y marcher. Sinon, des instabilités peuvent surgir à nouveau », a-t-il soutenu, clairement.



Evoquant les Rapports des différents Corps de contrôle publiés ces derniers temps, Souleymane Ba soutient qu’il « faudra les déclassifier pour plus de clarté ». La justice doit, poursuit-il, pouvoir étayer les dossiers et les différents rapports qui ont soulevé des recommandations. Les Sénégalais ont besoin de connaître la vérité. Selon le coordonnateur, cela permettra de « sanctionner les fautifs et magnifier la bonne gouvernance. Nous demandons, en ce sens, que Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko aillent jusqu’au bout dans ce cadre ».



En tout cas, son mouvement (Les Sentinelles de la République) vont, d’après M. Ba, s’activer pour la bonne gouvernance, la réduction du coût de la vie, la lutte contre l’homosexualité et l’accompagnement de la jeunesse.



« Je suis pour la dissolution de l’Assemblée nationale pour faire passer la loi sur l’homosexualité. Les Occidentaux viennent souvent ici, nous divertir avec des sujets à problèmes, avant de repartir. Donc, c’est à nous de régler cette question une bonne fois pour toute. Le vote définitif de la criminalisation des LGBTQ+ réglerait l’affaire tout bonnement. Si rien n’est fait, nous allons organiser, avec des organisations comme « Jamra », des séries de marches et de manifestations jusqu’à l’obtention de gain de cause », a-t-il déclaré sans ambages.