Centrafrique: la mission de l'ONU renouvelée malgré les critiques russes

Le Conseil de sécurité a renouvelé pour un an le mandat de la Minusca, sa mission en Centrafrique. Mais pour la première fois depuis 2014 et le déploiement des unités sur le terrain, l’ONU a perdu son unité autour de ce sujet. La Russie - et son alliée chinoise - se sont abstenues sur fond de tension croissante avec Paris.