Centrafrique : plus de 1 300 soldats formés à l’utilisation de l'armement russe

Plus de 150 instructeurs venus de Russie sont à Bangui pour former des soldats centrafricaine au maniement des armes russes.



Selon l'Afp, ceci a été rendu possible après de longues négociations à l'ONU où la France, les Etats-Unis et le Royaume-Uni avaient émis des réserves.



L'Organisation des Nations-Unies avait finalement autorisé la Russie à donner cette formation à l'armée centrafricaine en pleine reconstruction.



Plus de 1.300 hommes sont choisis pour poursuivre cette formation consacrée à l'utilisation des armes russes.



Le stock d'armement livré par Moscou à la Centrafrique est constitué de pistolets, de fusils d'assaut, de mitrailleuses et de fusils lance-roquettes.



L'ancien palais impérial de Jean-Bedel Bokassa, d'une superficie de 41 hectares, abrite le camp d'entrainement militaire.



Il est situé à Berengo, à 60 km à l'ouest de Bangui.



La Centrafrique a été soumise à un embargo sur les armes depuis 2013.



Bbc