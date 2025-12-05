Tour international de la Casamance : l’initiateur plaide pour sortir le sud du Sénégal de la zone rouge sur internet

Le coordonnateur du Tour international de la Casamance, Ibrahima Diassy, a lancé un vibrant appel à la mise à jour régulière de la situation sécuritaire des régions du Sud sur Internet, afin de « sortir complètement la Casamance de la zone rouge ». Un plaidoyer aux allures de cri du cœur, formulé ce jeudi à Kolda, à l’occasion de l’accueil du peloton de cyclistes ayant pris part à l’édition 2025 de la compétition.



Organisée sous le thème : « La paix et la cohésion sociale, moteurs de développement de la Casamance », cette cinquième édition du Tour a une fois de plus démontré que la région n’est plus la zone à risque que certains continuent de présenter sur les plateformes numériques et dans certains bulletins d’information internationaux.



« La Casamance n’est plus à l’ère des braquages et des agressions. La preuve : nous en sommes à la 5e édition de ce tour international et, depuis le début, aucune attaque n’a été enregistrée », a déclaré M. Diassy



Dans ce contexte, le coordonnateur du Tour a interpellé directement les ministères des Affaires étrangères et du Tourisme pour qu’ils œuvrent à l’actualisation des informations sur la Casamance au niveau des sites officiels, des plateformes internationales de voyage et des canaux diplomatiques. Selon lui, cette mise à jour est essentielle pour rassurer les touristes, les investisseurs et la diaspora, et pour accompagner la dynamique de paix et de normalisation que connait la région.



Au plan organisationnel, Ibrahima Diassy se félicite d’un bilan « satisfaisant » de cette édition 2025, marquée par une forte progression du nombre de participants. « L’année dernière, nous avions 43 cyclistes. Cette année, nous sommes passés à 73 coureurs de différentes nationalités. Le nombre de participants a presque doublé », s’est-il réjoui, voyant dans cette évolution un signe de confiance grandissante envers la Casamance.



Fort de cette dynamique positive, il a invité le ministère en charge des Sports à inscrire le Tour international de la Casamance dans son programme annuel d’activités sportives. Il a également lancé un appel au ministère du Tourisme, aux partenaires et aux bonnes volontés pour un accompagnement financier et logistique, rappelant que l’organisation d’un tel événement nécessite des ressources conséquentes pour atteindre ses ambitions et s’inscrire durablement dans l’agenda sportif africain.



Au-delà de la compétition, ce tour cycliste se veut un véritable vecteur de paix, de cohésion sociale et de promotion du potentiel touristique et culturel de la Casamance. Un message fort, porté sur les routes et aujourd’hui amplifié à Kolda.