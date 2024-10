Cheikh Yerim Seck annonce une plainte contre « la Police du Sénégal »

« On a décidé de porter plainte contre la police du Sénégal », a annoncé Cheikh Yerim Seck ce jeudi 24 octobre 2024. Il a fait la déclaration face à la presse lors du lancement de la plateforme citoyenne 2DL « devoir démocratie et liberté », une initiative qui a pour objectif de lutter contre l’injustice que "les Sénégalais sont en train de subir".



Cette décision, de porter plainte contre la police serait motivée selon Cheikh Yerim par l’injustice commise envers Ahmed Ndoye, membre de ladite plateforme. D’après ses explications, « quand on faisait les démarches pour mettre en place cette plateforme, il y avait des agents des services de renseignements généraux qui nous pistaient parce qu’ils ne veulent pas que ce projet voit le jour. Pour cela, ils ont arrêté la voiture d’Ahmed Ndoye, ils ont confisqué son permis de conduire, ensuite, ils lui ont remis un certificat contenant le numéro de son permis à la place du permis en question. Tout cela dans le but d’empêcher que 2DL voit le jour. »