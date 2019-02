Chelsea : le terrible aveu d’impuissance de Maurizio Sarri

Tout avait si bien commencé. Pour ses débuts à Chelsea, Maurizio Sarri avait mis tout le monde d’accord, grâce à son jeu de passes léché articulé autour de Jorginho et de N’Golo Kanté. Seulement, depuis, l’Italien semble avoir perdu la clé. Sur les huit derniers matches, les Blues ont connu quatre fois le goût de la défaite. Et dimanche, contre Manchester City (6-0), ils ont littéralement explosé.



Au sortir de la rencontre, le Transalpin a snobé le manager des Citizens Pep Guardiola qui lui tendait la main. Sonné, le technicien avouait quelques minutes plus tard en conférence de presse ne plus trouver les solutions pour relancer son équipe, évoquant même son avenir de manière très détachée. « Si le président m’appelle, je serai content, vu que je ne l’ai jamais eu auparavant. Pour être honnête, je ne sais pas à quoi m’attendre », a-t-il lancé avant de poursuivre. « Je dois comprendre pourquoi cela ne fonctionne plus » « Je ne vois pas mon style de jeu. Au début de la saison, cela fonctionnait. Maintenant, je dois comprendre pourquoi cela ne fonctionne plus. Ce n’est pas facile », a-t-il ajouté, désabusé. Les critiques sont déjà acerbes. Jamie Carragher, ancien de Liverpool, les a résumées ainsi sur le plateau de Sky Sports. « La pire chose que je peux dire, c’est que Sarri a transformé Chelsea en Arsenal », a-t-il déclaré. Et c’est tout sauf un compliment dans la bouche de l’ancien Red, qui tacle souvent les Gunners...



Ses choix tactiques, encensés il y a quelques temps, sont aujourd’hui pointés du doigt, comme sa propension à remplacer systématiquement Ross Barkley par Mateo Kovacic et inversement (il l’a fait 18 fois déjà depuis le début de l’exercice...). Maurizio Sarri a intérêt à rapidement trouver la solution pour relancer la machine. Chelsea est en effet aujourd’hui 6e de Premier League...