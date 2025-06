CHAN 2025 : Le Congo repêché par la CAF, remplace la Guinée équatoriale dans le groupe D

La Confédération africaine de football (CAF) a repêché le Congo pour le prochain Championnat d’Afrique des nations (CHAN).



À un mois et demi du démarrage du CHAN 2025 (du 2 au 30 août prochains), le Jury d’Appel de la CAF a approuvé l’appel interjeté par le Congo. La Fédération congolaise de football (Fecofoot) avait en effet contesté la décision du Jury Disciplinaire à la suite de quoi les Diables Rouges A' avaient été disqualifiés.



Selon Afrikfoot, les Congolais avaient été jugés coupables de violation du règlement du CHAN et du Code disciplinaire après avoir vu la réclamation de la Guinée équatoriale, battue sur le terrain en barrages (0-0, 2-1), porter ses fruits.

Ils étaient accusés d’avoir aligné un joueur présumé inéligible (Japhet Mankou) et d’avoir présenté des licences invalides pour leurs joueurs. Conséquence, le Congo avait été sanctionné de deux défaites sur tapis vert et d’une amende de 10 000 dollars (environ 9 500 euros).



Le Congo dans le groupe D avec le Sénégal, le Soudan et le Nigeria



Cette décision vient annuler le verdict rendu en première instance par le Jury Disciplinaire, et maintient donc les résultats de la double confrontation en l’état. Conséquence, le Congo est qualifié, tandis que la Guinée équatoriale se voit disqualifiée par effet domino. Cependant, cette volte-face interroge le fonctionnement disciplinaire de la CAF.



Les Congolais devraient ainsi remplacer les Équato-guinéens dans le groupe D au CHAN. Ils auront pour adversaires au premier tour le champion en titre le Sénégal, le Soudan et le Nigeria.