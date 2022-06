Christophe Galtier s'est mis d'accord avec le PSG

Christophe Galtier n'est plus très loin de devenir le nouvel entraîneur du PSG. Alors que Nice et le club de la capitale sont proches d'un accord autour du transfert, le technicien (55 ans) s'est entendu avec Paris autour d'un contrat de deux ans.



Peu d'éléments financiers ont filtré - Galtier touchera à Paris un salaire inférieur à celui de Mauricio Pochettino - mais les deux parties se sont mis d'accord, ces dernières heures, sur un contrat de deux ans (plus une en option