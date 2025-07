Chelsea exige un prix complètement fou pour l'attaquant sénégalais Nicolas Jackson

Malgré son effectif déjà pléthorique, les Blues ont recruté ces derniers jours Liam Delap, Joao Pedro, déjà décisif en demi-finale de Coupe du Monde des Clubs, Jamie Gittens et bientôt le jeune Estevao. De quoi compliquer la tâche pour certains. On pense à Nicolas Jackson (24 ans), annoncé sur le départ depuis le début de l’été et de plus en plus relégué dans la hiérarchie, comme Madueke. Malgré un excellent début de saison, l’attaquant a franchement baissé le ton (37 matchs tcc, 13 buts et 6 passes décisives).



Un tarif prohibitif

Le dernier carton rouge reçu contre l’Esperance Tunis n’a pas arrangé son cas. Durant ce Mondial des Clubs, il a débuté dans le onze, avant d’être mis sur le banc. Encore faut-il pouvoir recruter le Sénégalais. Acheté à Villarreal 37 M€ il y a deux ans seulement, le club anglais ne compte pas le brader. Bien au contraire même puisqu’on apprend du Daily Mail qu’un test du marché va être réalisé avec un tarif que l’on peut aisément qualifier de prohibitif.



Chelsea exige pas moins de 100 M£, soit 115 M€ ! Bien sûr, personne ou presque n’est en capacité de s’aligner sur une telle somme, surtout pour un élément devenu joueur de second plan mais c’est une manière de voir où les prétendants sont capables d’aller. Dernièrement, les gros clubs de Serie A que sont Naples et la Juventus se sont penchés sur sa situation. Le Barça est également intéressé mais la surface financière de ces clubs est insuffisante. On peut se demander si les Blues ont vraiment envie de voir Jackson partir…