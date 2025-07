Luis Diaz fixe ses conditions au Barça, Chelsea fonce sur un flop du PSG

Luis Diaz souhaite inclure une clause de compensation En Catalogne, le feuilleton Luis Diaz repart de plus belle. Après l’échec dans le dossier Nico Williams, le Barça a réactivé la piste menant à l’attaquant colombien. Et comme l’indique Marca dans ses pages intérieures, c’est à Luis Diaz de passer à l’action. Le joueur devrait très prochainement communiquer à sa direction son envie de départ. D’après les dernières rumeurs, il va attendre quelques jours pour respecter le deuil de Diogo Jota. La moindre des choses vu la polémique liée à son absence aux obsèques du Portugais. Après ça, Luis Diaz devra choisir entre partir au Bayern Munich ou au Barça. Comme expliqué dans le JT et relayé par Bild ce mardi, le joueur a un accord avec les deux clubs. Et selon AS, le joueur de Liverpool a fixé ses conditions au Barça. S’il serait prêt à renoncer à la fameuse clause libératoire demandée par Nico Williams qui avait demandé à être libéré s’il ne pouvait pas être inscrit, Luis Diaz a l’intention d’inclure une « compensation » qui obligerait le Barça à payer au Colombien une somme considérable dans le cas où son inscription n’est pas formalisée avant le 31 août. Le Barça est donc prévenu. Dans le cas où le Barça a besoin de liquidité pour le Colombien, Mundo Deportivo indique que Ronaldo Araujo est disponible pour 60 M€. Lors de sa dernière prolongation, le défenseur uruguayen a inclus une clause départ, valable jusqu’au 15 juillet. Les clubs intéressés sont prévenus. Chelsea veut sauver le soldat Kolo Muani Le coup double Kolo Muani-Sancho est toujours l’ambition du club du Piémont. Concernant l’Anglais, le côté financier est à résoudre en priorité. Jadon Sancho gagne 10 millions d’euros nets en Angleterre, il en a demandé 8 à la Juve, mais la Vieille Dame a imposé un plafond salarial et ne veut pas aller au-delà de 6 plus les bonus. Le coût du transfert sera quant à lui compris entre 25 et 30 M€. Pour Kolo Muani, c’est plus difficile. La Juve souhaite un nouveau prêt avec obligation d’achat en 2026. Mais le PSG n’est pas d’accord et demande 50 millions d’euros cash. Selon le Corriere dello Sport, Chelsea s’est avancée et a recueilli des informations concernant le Français. Kolo Muani dispose aussi d’offre en provenance d’Arabie saoudite, affaire à suivre. Naples intransigeant pour Osimhen Le dossier Victor Osimhen fait la une du Corriere dello Sport. Le média transalpin parle d’un Osimhen « libéré ». Et pour cause, Galatasaray a décidé de passer à l’action pour s’attacher définitivement les services de l’attaquant nigérian. Avec le feu vert du joueur qui a expliqué vouloir rester en Turquie, Galatasaray a offert 60 M€ à Naples. Proposition refusée par le club partenopei qui ne lâchera pas son joueur au rabais. Naples exige les 75 M€ de sa clause libératoire. Le champion d’Italie se sait en position de force, car ce jeudi expire la clause libératoire du joueur. Après, Naples sera en position d’exiger encore plus. Galatasaray est prévenu et devra agir vite s’il souhaite réellement s’offrir les services du serial buteur nigérian. Fotomac imagine de son côté le joueur rester au sein du club stambouliote.