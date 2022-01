Cinéma: l'acteur français Gaspard Ulliel, 37 ans, est décédé dans un accident de ski

L'acteur français Gaspard Ulliel est décédé, mercredi, suite à un accident de ski à La Rosière (Savoie), la veille. Le comédien, reconnu en France et sur la scène internationale, avait décroché en 2017 le César du meilleur acteur





L'acteur Gaspard Ulliel, qui avait incarné Yves Saint Laurent sur le grand écran et décroché le César du meilleur acteur pour "Juste la fin du monde", est décédé, mercredi 19 janvier, à 37 ans, après avoir été victime d'un accident de ski, a annoncé sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP par son agent.



Mardi, peu avant 16 h 00, Gaspard Ulliel a été transporté par hélicoptère au CHU de Grenoble après être entré en collision avec un autre skieur au croisement de deux pistes bleues à La Rosière (Savoie), selon une porte-parole de la station.



Une enquête a été ouverte et confiée à la CRS Alpes, a indiqué le parquet.



Révélé à 19 ans dans "Les Égarés" d'André Téchiné au côté d'Emmanuelle Béart, son interprétation d'un soldat de la Première Guerre mondiale dans "Un long dimanche de fiançailles", de Jean-Pierre Jeunet, lui vaut le César du meilleur espoir masculin en 2005.



Ce fils de deux stylistes a notamment incarné le célèbre couturier Yves Saint Laurent dans le biopic réalisé par Bertrand Bonello en 2014.



En 2017, il décroche le César du meilleur acteur pour son rôle dans "Juste la fin du monde" de Xavier Dolan.



Menant également une carrière à l'international, il sera bientôt à l'affiche de la série Marvel "Moon knight" diffusée sur la plateforme Disney+.



Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument.



C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.